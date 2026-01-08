Недорогой соперник RAV4 от Nissan стал намного практичнее. Фото

Японский кроссовер Nissan X-Trail соперничает с Toyota RAV4 и другими недорогими моделями популярного сегмента. Но конкуренция очень высока – для усиления позиций автомобиль сделали намного практичнее.

Линейку моделей Nissan X-Trail расширили необычным вариантом Multibed Wildplay с особым оснащением. Теперь автомобиль предлагают с огромной двуспальной кроватью, которую можно разложить на месте багажного отсека и сложенных задних кресел. Подробности производитель раскрыл официально.

Новую модификацию построили на базе нового Nissan X-Trail Rock Creek с подготовкой к бездорожью. Машина ориентирована на активный образ жизни владельца, который наверняка интересуется путешествиями и исследованиями дикой природы.

Такой кроссовер Nissan с измененным оформлением кузова и другой передней решеткой получил особый стиль с яркими акцентами. Вдобавок здесь есть 17-дюймовые диски со специальными покрышками. Цветовая гамма модели расширена новыми оттенками.

В движение новинку приводит гибридная силовая установка на 213 силы. Привод – полный. Цена Nissan X-Trail Rock Creek Multibed Wildplay – от 34 000 долларов.

