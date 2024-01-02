Сразу два новых дешевых кроссовера Suzuki: какими будут эти модели

На популярность сегмента кроссоверов Suzuki ответит соответствующим расширением своей линейки. При этом компания готовит сразу две машины, которые окажутся бюджетными моделями и займут пробелы в линейке.

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Об этом сообщает Carscoops. Новые кроссоверы Suzuki дебютируют в пределах 2025-2027 годов. Первая модель – самый маленький автомобиль сегмента от японской компании. Ориентировочная длина кузова – менее 4 м.

Это будет дешевый автомобиль с ценой до 10 000 долларов и простыми отделочными материалами. Более качественное предложение – вторая модель, которая получит вместительный салон на 7 пассажиров.

Этот кроссовер будет намного крупнее, около 4,5 м. Но также будет недорогим – до 20 000 долларов. Производитель даже планирует предложить для этой модели гибридную силовую установку, но, возможно, не в базовом исполнении.

В первую очередь компания планирует вывести эти машины на рынок Индии. Затем географию могут расширить на Индонезию и Ближний Восток.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал о новой дешевой модели Renault.