Renault разрабатывает новый бюджетный автомобиль со знакомым дизайном. Фото

Новую дешевую модель Renault Twingo будут продавать как продукт специально созданного суббренда Ampere. Бюджетную электрическую модель выведут на рынок в 2026 году – машина получится доступная.

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Об этом стало известно Carscoops. Также там показали свои варианты возможного дизайна нового Renault Twingo 2026 года. Изображения создали на основе информации о новинке, доступ к которой есть на данный момент.

Новый Renault Twingo 4 поколения своим дизайном отсылает к оригинальной модели 90-х годов, которая оказалась очень успешной экономичной машиной. Преемник станет дешевым электромобилем с ценой менее 20 000 евро.

Эти изображения не имеют отношения к производителю, но основные решения должны добраться до серийного производства в похожем виде, ведь здесь есть сходство с официальным концептом. Это касается силуэта, круглой светотехники и скрытых ручек задних дверей.

Точных характеристик пока не называли, но пообещали лучшую в своем классе эффективность на уровне 10 кВтч/100 км. Таким образом, с помощью простого расчета можно предположить, что новый Twingo получит компактную дешевую батарею для обеспечения достойного запаса хода. Например, блока емкостью 30 кВтч машине хватит на 300 км пробега.

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