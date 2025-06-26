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Специалисты назвали лучшие машины 2025 года: недорогие модели тоже есть

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,0 т.
Dacia Duster

Недорогие автомобили всегда привлекают покупателей на рынке новых машин. В том числе такие модели 2025 года попали в список лучших автомобилей от специалистов. Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, рейтинг получился разнообразным.

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Эксперты Autocar назвали лучшие новые машины, которые есть в продаже в 2025 году. Британские специалисты подвели итоги года исследований и тщательных тестов, чтобы определить фаворитов.

Победителей искали по нескольким параметрам, поэтому в разнообразный список попали автомобили для разных покупателей.

Skoda Superb Combi

Лучшие недорогие новые автомобили 2025 года:

  • Skoda Superb Combi;
  • Dacia Duster;
  • VW Golf eHybrid;
  • Kia EV3;
  • Fiat Grande Panda.

Полный список лучших машин:

  • Porsche 911 S/T (лучший автомобиль);
  • Skoda Superb Combi (лучший автомобиль);
  • Hyundai Ioniq 5 N (лучший автомобиль);
  • Alpine A290 (лучший спортивный электрокар);
  • McLaren Artura (драйверский автомобиль);
  • Lamborghini Revuelto (машина мечты);
  • Dacia Duster (бюджетник года);
  • VW Golf eHybrid (лучший гибрид);
  • Kia EV3 (электрокар года);
  • Fiat Grande Panda (лучший компакт);
  • Land Rover Defender Octa (внедорожник года).

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