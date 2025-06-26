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Специалисты назвали лучшие машины 2025 года: недорогие модели тоже есть
Недорогие автомобили всегда привлекают покупателей на рынке новых машин. В том числе такие модели 2025 года попали в список лучших автомобилей от специалистов. Несмотря на то, что современные транспортные средства постоянно дорожают, рейтинг получился разнообразным.
Эксперты Autocar назвали лучшие новые машины, которые есть в продаже в 2025 году. Британские специалисты подвели итоги года исследований и тщательных тестов, чтобы определить фаворитов.
Победителей искали по нескольким параметрам, поэтому в разнообразный список попали автомобили для разных покупателей.
Лучшие недорогие новые автомобили 2025 года:
- Skoda Superb Combi;
- Dacia Duster;
- VW Golf eHybrid;
- Kia EV3;
- Fiat Grande Panda.
Полный список лучших машин:
- Porsche 911 S/T (лучший автомобиль);
- Skoda Superb Combi (лучший автомобиль);
- Hyundai Ioniq 5 N (лучший автомобиль);
- Alpine A290 (лучший спортивный электрокар);
- McLaren Artura (драйверский автомобиль);
- Lamborghini Revuelto (машина мечты);
- Dacia Duster (бюджетник года);
- VW Golf eHybrid (лучший гибрид);
- Kia EV3 (электрокар года);
- Fiat Grande Panda (лучший компакт);
- Land Rover Defender Octa (внедорожник года).
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