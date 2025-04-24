Совсем другой: долгожданный Lexus ES показали на новых фото

Долгожданный новый Lexus ES на базе компонентов Toyota Camry, который является самым доступным седаном бренда, показали на новых официальных фото. Эту модель рассекретили полностью после премьеры.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, официальный дебют автомобиля состоялась в рамках Автошоу в Шанхае. Новый Lexus ES 8 поколения стал совсем другим автомобилем.

Производитель показал седан Lexus ES 2026 модельного года на фото. Очевидно, что дизайн автомобиля стал современнее. Однако на смену элегантности пришла спортивная резкость со множеством деталей и сложным декором.

Силуэт модели Lexus теперь намного динамичнее. Также машина стала крупнее с длиной кузова 5140 мм при колесной базе в 2950 мм. Интересные изменения произошли и в моторной гамме.

Подготовили четыре варианта. Два гибрида Lexus ES300h (194 л.с.) и ES350h (244 л.с.), а также два электрокара Lexus ES350e (221 л.с.) и ES500e (338 л.с.) с запасом хода до 500 км. Продажи стартуют во второй половине 2026 года.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый дешевый электрический седан Nissan.