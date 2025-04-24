Дешевого соперника Tesla от Nissan показали с очень низкой ценой

Новый недорогой седан Nissan N7 2026 модельного года показали на новых официальных фото. Также состоялась премьера соперника Tesla перед стартом продаж. Очень низкая цена – основное преимущество модели.

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Несмотря на то, что новый соперник Model S от Nissan предлагает большой запас хода, он оказался втрое дешевле. Новые фото показывает Carscoops. А первые экземпляры электрокара уже даже поступили в дилерские салоны в Китае.

Новый седан Nissan N7 2026 удивил своим форматом. Компания не стала в очередной раз создавать электрический кроссовер. Несмотря на то, что новинка основана на концепте Nissan Epoch, дизайн отошел достаточно далеко от первоначальной задумки.

По этой причине автомобиль трудно безошибочно идентифицировать именно как Nissan. Еще одна неожиданность – размеры. Крупный седан вытянулся на 4930 мм в длину при колесной базе в 2915 мм.

Электрический Nissan N7 получил два варианта мощностью 220 и 270 сил. Запас хода с самой крупной батареей емкостью 70 кВтч превышает 600 км. Цена Nissan N7 – от 27 000 долларов.

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