Современный недорогой кроссовер Kia станет круче и мощнее

Новый кроссовер Kia EV3 2025 года – современный недорогой электромобиль, который всем понравился. Автомобиль решили сделать мощнее и круче – такой вариант уже появился на дорогах до премьеры.

Модель Kia EV3 GT 2026 года пока не рассекретили официально, но Carscoops показывает шпионские фото. Это топовое исполнение электрокара и самый мощный его вариант. Ожидается, что автомобиль получит два мотора суммарной мощностью около 300 л.с. и более агрессивный дизайн.

Новый Kia EV3 ранее оказался лучшим кроссовером года по версии Top Gear. Цена Kia EV3 на глобальном рынке – чуть более 30 000 евро в базовом исполнении.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 58 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Есть и вариант на 81 кВтч с запасом хода более 500 км.

