Соперника Toyota RAV4 от Volkswagen сделали мощнее и круче. Фото

Популярный кроссовер Volkswagen Tiguan является одним из основных соперников модели Toyota RAV4 в сегменте недорогих практичных автомобилей. Машину третьего поколения сделали мощнее и круче в особом исполнении.

Фото нового VW Tiguan публикует Carscoops. На первый взгляд – ничего выдающегося. Однако на дорожные испытания отправили топовую модификацию R, которая скоро возглавит линейку модели Tiguan.

Снаружи новый Volkswagen Tiguan R 2027 модельного года выдают разве что увеличенные тормозные диски и пара сдвоенных патрубков выхлопной системы. В остальном – кузов от стандартного кроссовера.

Однако не исключается появление более агрессивных бамперов спортивного стиля с увеличенными воздухозаборниками. Появятся особые колеса и крупный спойлер сзади.

В технической части – перенастроенное шасси, полный привод 4Motion и мощный 2-литровый мотор на 328 л.с. в составе системы mild-hybrid. Такую же конфигурацию получит и новый VW T-Roc R, который готовя к премьере весной 2026 года.

