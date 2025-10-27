Соперник самого дешевого кроссовера Tesla от Renault уже готов. Фото

Новая модель Alpine A390 от Renault – мощный соперник самого дешевого кроссовера Tesla. Французский электрокар противопоставит Model Y спортивный имидж и яркий дизайн. Машина уже полностью готова.

Видео дня

Ранее новый Alpine A390 2026 модельного года показали официально в деталях. Европейские продажи стартуют в ноябре 2025 года. Об автомобиле известно уже все.

Новый электромобиль Renault Alpine A390 полностью рассекречен после длительного ожидания и тизерной кампании. Французский электрокроссовер станет опасным соперником для любого мощного автомобиля в сегменте EV.

Ранее концепт Renault Alpine A390_β предвещал серийную модель. Но дизайн в итоге сохранился почти без изменений. Динамичный силуэт, стремительные линии и множество интересного декора создают запоминающийся эффектный облик.

Электрический кроссовер Alpine A390 2026 модельного года на базе модели Nissan Ariya получил несколько модификаций. В топовом исполнении полноприводный автомобиль предлагает 470 л.с. Запас хода – около 550 км. Базовый вариант выдает 400 сил. Цена Renault Alpine A390 – от 67 000 евро.

OBOZ.UA уже рассказывал о прекращении производства мощной модели Toyota.