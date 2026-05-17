Соперник Logan: дешевый седан Honda показали в новом виде. Фото

Бюджетный седан Honda City выступает в сегменте дешевых машин, который становится все важнее на фоне современного рынка. Соперника Renault Logan впервые показали в новом виде перед премьерой.

Модель Honda City 2026 года претерпела модернизацию. Ее подробности стараются скрывать, однако в Carscoops подготовили свой вариант дизайна компактного седана, который основан на шпионских фото.

Этот рендер очень близок к настоящей машине. Новая Honda City получит другие бамперы, переднюю решетку и измененную светотехнику. Эти решения призваны сделать внешность бюджетника Honda намного современнее.

Седан City в первую очередь разработан для развивающихся рынков. Но оснащение Honda City 2026 года достойное: 8-дюймовый монитор, климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, модернизированный комплекс систем безопасности ADAS.

Двигатель Honda City объемом 1,5 л мощностью 119 л.с. останется в линейке. Как и 125-сильная гибридная установка e:HEV. Цена Honda City – от 12 500 долларов. За гибрид просят 20 800 долларов.

