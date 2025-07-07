Самый новый кроссовер Skoda 2025 года показали официально в деталях

Недорогой кроссовер Skoda Elroq – самая свежая новинка производителя в сегменте 2025 года. Автомобиль уже представили и отправили в продажу. Теперь электрическую модель показали в деталях на официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый электромобиль Skoda Elroq длиной 4,5 м получил несколько вариантов мощностью 170, 204 и 286 л.с. с запасом хода до 560 км. Есть также модификации на 370 и 400 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка находится ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и позиционируется доступнее.

Автомобиль предлагает очень практичный вместительный интерьер, который выглядит современно. В салоне Skoda Elroq 2025 производитель подготовил специальную отделку.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Цена Skoda Elroq – от 33 000 евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже рассказывал про новые недорогие модели с известными именами, будущее которых теперь будет совсем другим.