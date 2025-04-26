Кто проедет перекресток последним: хитрое задание для водителей

Правильное понимание ПДД – залог безопасности на дороге. Но даже опытные водители иногда сталкиваются с ситуациями, где без внимательного анализа знаков приоритета и траекторий движения не обойтись.

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Предлагаем пройти тест о нерегулируемом перекрестке, где водители имеют разные направления движения. Попытайтесь определить, кто проедет последним.

Какой автомобиль проедет изображенный перекресток последним?

Белый автомобиль; Синий; Желтый; Зеленый; Белый вместе с зеленым.

Объяснение

К перекрестку подъехали четыре автомобиля: белый и синий поворачивают направо, зеленый – налево, а желтый проезжает прямо. Перекресток не оборудован светофорами и нерегулируемым, однако здесь установлены знаки приоритета, которые помогут нам построить правильный порядок проезда.

Согласно знакам 2.3 (главная дорога) и 7.8 (направление главной дороги) на главной находятся белый и зеленый автомобили. Это означает, что их водители имеют преимущество перед другими участниками движения. Поскольку траектории белого и зеленого автомобилей не пересекаются, они могут проехать этот перекресток одновременно.

Теперь остается узнать, кто проедет следующим, а кто последним. Два других автомобиля (синий и желтый) находятся на равнозначных между собой дорогах. Однако их траектории пересекаются, поэтому согласно пункту 16.12 ПДД – так называемое "правило препятствия справа" – преимущество имеет водитель синего автомобиля, который для желтого препятствует с правой стороны.

Итак, последним проезжает желтый автомобиль.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3.

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