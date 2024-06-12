Сколько стоит в Украине самый дешевый электрокар США: цена Nissan Leaf

Электромобили остаются довольно дорогими машинами, но самые дешевые из них привлекают внимание. В США назвали лучшее предложение дешевле 30 000 долларов. А мы выяснили, сколько такая модель стоит в Украине.

Видео дня

Специалисты Motor1 выяснили, что электромобиль Nissan Leaf в США стоит минимум 29 280 долларов. Это очень привлекательная цена для страны, которая отличается высокими средними доходами граждан.

Про Украину такого сказать нельзя. OBOZ.UA узнал, что на нашем рынке Nissan Leaf стоит от 30 000 долларов (1 217 000 грн). По большому счету, цена та же.

Ранее сообщалось, что премьеру модели 3 поколения ждать осталось недолго – автомобиль готовят к дебюту в 2024 году. Машина изменится до неузнаваемости, а формат будет совсем другим.

Новый Nissan Leaf 2025 модельного года превратится в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследует многие элементы. Вдохновением для модели также станет кроссовер Ariya, который поделится своей платформой.

OBOZ.UA уже показывал новую мощную модель VW на базе Golf.