Недорогой бестселлер Volkswagen получит новую модификацию. Фото

Новый Volkswagen Golf 8 недавно претерпел модернизацию. Этот недорогой бестселлер готов встретить покупателей новым дизайном и оснащением. Но производитель не перестает расширять линейку модели, скоро появится новая модификация.

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Детали стали известны Motor1. Внимание разработчиков сейчас сосредоточено на VW Golf R 2025 модельного года. Над этой машиной активно работают и уже готовят к дебюту. Новинку даже показали на фото, но дизайн пока не раскрывают полностью.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf R станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Возможно, до конца празднования юбилея успеют подготовить еще и более мощный Volkswagen Golf R Clubsport, если его появление одобрит руководство.

Новый Golf R, который готовят к премьере, получит 329-сильный двигатель. На 14 сил больше, чем у предыдущей модели.

Ранее немецкий бренд выпустил фото и провел премьеру спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI Clubsport. Это автомобиль в особом исполнении. От базового GTI новинка снаружи отличается бампером. Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Мощность двигателя составляет 296 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с.

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