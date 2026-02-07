Skoda заговорила про новый бюджетник: каким он будет

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq нравится покупателям. И компания уже заговорила про следующее поколение знаменитой недорогой модели. В сети уже поднялись обсуждения вокруг того, каким будет новый автомобиль.

Когда появится новое поколение модели, автомобиль наверняка вновь понравится покупателям. На канале TALKWHEELS показали свой взгляд на потенциальную новинку. Но к настоящему автомобилю этот проект отношения не имеет.

Недавно медиа сообщали о том, что в руководстве компании уже выразили интерес к разработке следующей машины. Подробностей об автомобиле пока не раскрывают, но, скорее всего, постепенно начнут сообщать информацию.

На фото в сети ранее показывали загадочный прототип Skoda Karoq со спортивной выхлопной системой и особыми колесными дисками. Эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу. Или в компании как раз тестируют Skoda Karoq 2 поколения, а яркие детали – просто элементы маскировки. Для серийного кроссовера ожидается линейка гибридных силовых установок.

