Skoda впервые показала официально новый недорогой кроссовер

Недорогой кроссовер Skoda Karoq совсем скоро получит современную альтернативу в виде совершенно другой модели. Преемника с электрической силовой установкой впервые показали официально.

Уже 15 марта Skoda планирует представить свой следующий электромобиль под названием Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Детали сообщили на сайте компании.

Дизайн еще не раскрыли полностью. Но его выполнили в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

Также новая Skoda Elroq 2024 года получит очень практичный вместительный салон. Модель ориентируют на современных семейных покупателей.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

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