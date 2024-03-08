Новый недорогой внедорожник Mitsubishi отметился необычным достижением. Фото

Новый недорогой внедорожник Mitsubishi L200, который известен на отдельных рынках под именем Triton, – это следующее поколение знаменитого японского пикапа. Автомобиль завоевал необычную премию.

О свежем достижении производитель объявил официально. Новое поколение пикапа Mitsubishi L200 победило в немецком конкурсе iF DESIGN AWARD 2024. Автомобиль завоевал премию за лучший дизайн.

Действительно неожиданно для пикапа, который позиционируется как крепкая практичная машина для утилитарных задач. Но в состязании учитывали комплекс качеств, по совокупности которых японская новинка оказалась лучшей.

Следующее поколение модели было официально рассекречено в 2023 году. Этот доступный внедорожник понравился практичным покупателям, которые ищут возможность удобно транспортировать грузы.

Повышенное внимание внедорожник привлек на домашнем японском рынке, где модель не продавали 12 лет. После старта предзаказов компания собрала 1300 заявок на машину. Хотя первоначальный план продаж – 200 экземпляров в месяц. При этом модель предлагают в топовых комплектациях с ценами от 33 000 долларов.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

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