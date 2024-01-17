Skoda начала производить новый недорогой кроссовер для семьи. Фото

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2024 года ранее официально показали на фото. Модель недорогого кроссовера следующего поколения теперь отправили в производство на чешском заводе.

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Об этом сообщили на сайте автопроизводителя. Семейный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер в населенном пункте Квасины. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Внимание привлекают переосмысленная двухуровневая светотехника спереди и эффектные задние фонари. Эффектной выполнили новую линию остекления, острые линии и крупные воздухозаборники.

Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал о новом кроссовере Nissan, который подготовили к тяжелым условиям.