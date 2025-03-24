Секретная Toyota RAV4: что известно про новый недорогой кроссовер

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения пока держат в секрете. Но о долгожданном автомобиле уже многое известно – премьера приближается, да и первое фото появилось в сети не так давно.

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OBOZ.UA напоминает, что премьера новой Toyota RAV4 ожидается уже в апреле 2025 года. Первый снимок автомобиля появился на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, кроссовер Toyota Wildlander 2026 модельного года готовят к дебюту. Это китайский вариант RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому дизайн может немного отличаться от глобальных моделей и на этот раз.

Недавно на дороги отправились ходовые прототипы, но их внешность скрывали с помощью камуфляжа. Однако были заметны серьезные изменения. И уже очевидно, что силуэт автомобиля станет более квадратным.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере также готовят долгожданный кроссовер Jeep.