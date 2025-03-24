В сети рассказали про новый недорогой Jeep 2025 года. Фото

Долгожданный недорогой кроссовер Jeep Cherokee 2026 модельного года готовят к премьере уже осенью 2025-го. Машину в сети очень ждут и постоянно сообщают новые подробности. Об этой модели уже многое известно, хотя производитель старается сохранять секретность.

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По информации Carscoops, новый Jeep Cherokee в итоге может получить другое название, хотя и придет на смену своему предшественнику. Это связано со спорами производителя с американским племенем Чероки. Хотя официально пока ничего не подтверждено.

Новый Jeep Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large), что позволит ускорить проектирование и предложить по-настоящему недорогой автомобиль по меркам сегмента.

Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото прототипа это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Возможно, покупателям также предложат гибрид и электрокар.

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