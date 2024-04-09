Самый практичный из недорогих Ford с запасом опередил соперников на рынке

Недорогой пикап Ford Maverick является самой практичной моделью производителя в доступном сегменте. Этот автомобиль существует на рынке уже несколько лет, но продолжает пользоваться высоким спросом. Пикап вновь опередил своих соперников по итогам продаж.

Автомобилистам нравится размер машины, ее оснащение и низкая цена. О рыночных успехах бюджетного Ford Maverick сообщает Carscoops. Так, популярную модель с начала 2024 года (первый квартал) в США купили 39 061 раз. Зафиксирован рост продаж почти на 82%.

Это больше, чем многие другие популярные пикапы. Результат превзошел суммарные продажи пикапов Jeep, Honda и Hyundai.

Интересно, что высокие позиции Ford Maverick удерживает с момента выхода на рынок в 2021 году. Эта модель даже не претерпела ни одного обновления за несколько лет.

Цена Ford Maverick – около 24 000 долларов за базовый вариант. Для сравнения, похожий по размерам Hyundai Santa Cruz стоит минимум 27 000 долларов, а за Honda Ridgeline просят почти 40 000.

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