Новый бюджетный кроссовер Opel представили официально с дизайном Citroen

Новый бюджетный кроссовер Opel Frontera 2025 модельного года показали официально на фото производителя. Немецкий автомобиль построен на базе самого дешевого кроссовера Citroen и в большей степени использует его дизайн, кроме некоторых элементов.

Это самый доступный кроссовер Opel, и он получил имя, о котором не вспоминали 20 лет. Новый Frontera построен на модульной платформе CMP. Это породнило новинку с Citroen C3, Peugeot 2008, Jeep Avenger и Fiat 600. Детали сообщили на сайте компании.

Frontera пришел на смену компактному кроссоверу Opel Crossland, но с 4,4-метровым кузовом оказался чуть крупнее. Автомобиль очень похож на новый Citroen e-C3 и фактически получил тот же кузов. Отличаются бамперы, оформление светотехники и колесные диски.

Новинку решили выполнить в современных тенденциях, которым соответствуют почти все новые SUV в мире. Силуэт модели квадратный, везде просматриваются прямые простые формы.

Недорогой автомобиль получит электрическую версию. Она предложит запас хода около 400 км и мотор мощностью 156 л.с. Будут и две гибридные модификации: на 100 и 136 л.с.

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