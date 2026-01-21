Самый практичный бюджетник Dacia показали с другим дизайном

Модель Dacia Jogger 2026 года дебютировала официально после модернизации как самый практичный бюджетник румынского производителя. Этот автомобиль показали в другом стиле как вариант дизайна.

Видео дня

Дешевый универсал Dacia Jogger претерпел аккуратное обновление, поэтому серьезных изменений в дизайне автомобиля не произошло. TALKWHEELS предлагает еще один вариант внешности. Несмотря на другой дизайн, получилось похоже на оригинал.

Модель Dacia Jogger рассекретили вместе с новыми Dacia Sandero и Logan, которые вновь выполнили в общем корпоративном стиле. Практичный семейный универсал на базе Dacia Logan получил новые фары и фонари, а также измененные бамперы.

Это самая практичная модель Dacia, которая предлагает три ряда кресел для семерых человек. Машину позиционируют как автомобиль для семьи. В списке оснащения Dacia Jogger теперь есть увеличенный 10-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона.

Двигатели Dacia Jogger 2026 года:

1,2 л бензин (100 л.с.);

1,2 л бензин (110 л.с.);

1,2 л бензин (120 л.с.);

1,8 л бензин +2 электромотора (гибрид, 155 л.с.).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.