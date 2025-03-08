Самый практичный автомобиль Dacia показали с эффектным дизайном. Фото

Новый пикап на базе Dacia Duster 3 поколения от Renault мог бы стать самым практичным автомобилем производителя. Именно такой автомобиль показали в сети с эффектным дизайном. Разумеется, у машины должна быть низкая цена.

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На канале TALKWHEELSPRO продемонстрировали бюджетный пикап Dacia, который получил огромный багажник и современную стильную внешность. Авторы назвали машину Dacia Logan Pickup, хотя этот проект намного ближе к Duster.

Такой автомобиль понравился бы самым хозяйственным покупателям. В некоторых странах Renault продает пикап на базе Duster 1 поколения. И производитель уже готовит преемника.

Ожидается, что новый пикап Renault Niagara отправится в продажу в 2026 году. Дизайн новой машины выполнят в стиле концепта Renault Niagara. Это значит, что новый недорогой пикап может выглядеть даже футуристичнее стандартного кроссовера. Но техническую часть практичная машина разделит с Duster 3.

Интересно, что в дальнейшем свой вариант машины получит и Nissan. Сообщается, что у пикапа японского бренда будет уникальный дизайн.

OBOZ.UA ранее сообщал про новую практичную и недорогую модель Mercedes.