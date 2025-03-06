Новый недорогой Mercedes получит самый практичный вариант: первые фото

Новый Mercedes CLA 2026 модельного года – одна из наиболее недорогих моделей немецкого производителя в ближайшем будущем. Впервые эту машину показали на фото в самом практичном варианте.

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Машину показывает на фото до премьеры Carscoops. Это универсал Mercedes-Benz CLA 3 поколения, который готовят к премьере вместе с компактным седаном. На кузове есть маскировка, которая скрывает детали дизайна. Премьера ожидается в марте 2025 года.

Заметно, что в целом внешность получится очень элегантной. Это соответствует современному корпоративному стилю компании.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения предложит широкую гамму силовых установок. Базовый вариант получит 1,5-литровый двигатель Geely мощностью 136 л.с.

А в модификации EV Mercedes CLA станет самым доступным электрокаром бренда. Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку (270-380 л.с.). В топовой модификации с батарейным блоком емкостью 85 кВтч ожидается запас хода 750 км.

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