Самый популярный кроссовер Mazda показали на новых фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 года уже отправился в продажу как долгожданный автомобиль. Эта недорогая машина является самой популярной моделью японской компании. Кроссовер показали на новых фото.

OBOZ.UA напоминает, что модель Mazda CX-5 3 поколения отправилась на рынок США и некоторых стран в Европе. В США новая CX-5 появилась с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 – от 29 990 долларов за базовый вариант.

Для японского кроссовера Mazda также подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Цена Mazda CX-5 2026 модельного года в Европе – от 35 000 евро. Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

