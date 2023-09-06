Самый популярный электромобиль Украины сильно подешевеет: детали

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получит новые модификации и сильно подешевеет. По результатам последних месяцев это самый популярный электромобиль Украины. Значит, для нас новости, связанные с этой моделью, особенно актуальны.

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Новые модификации автомобиль получит в процессе обновления. Об этом сообщает Carscoops. Автомобиль может подешеветь ниже 20 000 долларов.

А мощность силовой установки для базового варианта увеличат. С 204 до 286 л.с. Батарейный блок емкостью 82 кВтч предложит расширенный запас хода.

Ожидаются изменения и в оснащении. Так, электромобиль VW получит обновленную информационно-развлекательную систему на большом сенсорном мониторе диагональю 13 дюймов. Появятся новые колесные диски и, возможно, некоторые мелкие изменения в дизайне.

При этом всем модернизация также коснется топовых исполнений. Самые дорогие электрокроссоверы Volkswagen ID.4 получат моторы с увеличенной мощностью до 340 л.с. Благодаря эффективному энергопотреблению запас хода вырастет.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, самый дешевый электрический кроссовер BMW представили официально со всеми характеристиками.