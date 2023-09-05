Самый дешевый электрокроссовер BMW: запас хода под 500 км и быстрая зарядка. Фото

Новый BMW iX1 eDrive 20 оказался самым дешевым электрическим кроссовером баварского бренда. Компактная модель получила современное оснащение вроде быстрой зарядки и достойный запас хода.

Видео дня

О машине сообщили на официальном сайте BMW. Внешне новый кроссовер iX1 eDrive 20 отличается от других модификаций линейки модернизированной аэродинамикой и декоративной панелью нового дизайна между фарами.

Новый электромобиль BMW iX1 eDrive 20 оснастили двумя крупными мониторами перед водителем и пассажиром, двухзонным климат-контролем, современными системами помощи при езде.

В движение баварский электрокар приводит мотор мощностью 204 л.с. (247 Нм крутящего момента). Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а максимальная скорость ограничена отметкой 170 км/ч.

Увеличенный батарейный блок емкостью 64 кВтч позволяет преодолевать почти 500 км – производитель заявляет о 475 км запаса хода. Зарядиться от 10% до 80% можно за 29 минут.

Цена BMW X1 в базовом электрическом исполнении eDrive 20 – от 47 900 евро. Это самый дешевый кроссовер на электротяге от BMW.

OBOZREVATEL уже рассказывал о пикапе Toyota, который получил необычную электрическую модификацию.