Самый популярный бюджетник Nissan получил новый дизайн. Фото

Бюджетный электрокар Nissan Sakura является самым популярным автомобилем в своем сегменте. Покупателям эта машина очень нравится, и производитель подготовил новый дизайн для усиления позиций.

Про новый Nissan Sakura EV 2026 года стало известно Carscoops. Изменения получились деликатными: немного обновили дизайн бамперов и декора, добавили новые цвета кузова и другие варианты колесных дисков.

Модель Nissan Sakura с ценой около 16 000 долларов в Японии остается лидером среди электромобилей. При этом в целом на домашнем рынке EV не слишком популярны.

Успеху способствуют определенные качества машины, которые неоднократно отмечали специалисты. Несмотря на необычный дизайн и конструкцию, а также компактные размеры, электрический Nissan Sakura предлагает удобный практичный интерьер. В салоне много места – особенно на втором ряду кресел и над головой.

Материалы в салоне Nissan Sakura простые, но хорошо обработаны и стильно подобраны. Домашний успех очевиден, но пока Nissan ничего не говорил о планах экспортировать Sakura в другие страны.

