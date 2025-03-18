Самый мощный вариант недорогого кроссовера Skoda показали на новых фото

Недорогой кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения снова продемонстрировал чудеса практичности и качества для семейных покупателей. Но за мощность и скорость отвечает самый мощный вариант RS. Машину показали на новых фото.

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Новая Skoda Kodiaq RS 2025 года привлечет семьянинов, которым нужны высокопроизводительные характеристики вместе с практичностью. Как напоминает OBOZ.UA, модель Skoda сочетает это с более эффектным дизайном.

От стандартной машины спортивный кроссовер отличается уникальным дизайном бамперов и другими колесными дисками. Под капотом – двигатель VW Golf GTI мощностью 265 л.с.

Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП в составе полноприводной трансмиссии. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. На выбор доступны конфигурации с салоном на 5 или 7 мест. В интерьере Skoda Kodiaq RS 2 поколения появилась новая отделка и спортивные кресла.

Ранее стандартный кроссовер Skoda Kodiaq 2 поколения встал на конвейер и поступил в продажу. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид.

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