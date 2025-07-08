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Самый крутой соперник Toyota RAV4 от Jeep получил необычное оснащение

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Jeep Compass 4xe

Новый Jeep Compass 2026 модельного года стал долгожданным соперником Toyota RAV4 в сегменте недорогих кроссоверов. Самый крутой вариант модели в линейке получил необычное оснащение.

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Подробности про кроссовер Jeep Compass 4xe 2026 стали известны Carscoops. У долгожданного автомобиля в основе теперь использованы компоненты новых моделей Peugeot, Citroen и Opel на европейской платформе. Это создало определенные ограничения для оснащения.

Дело в том, что традиционный для моделей Jeep полный привод не будет доступен в бензиновой модификации кроссовера. Ожидается, что вариант 4xe будет оснащен гибридными или электрическими силовыми установками. Инсайдеры недавно сообщали про второй вариант.

Jeep Compass 4xe

Кроссовер Jeep Compass стал совсем другим автомобилем. Теперь это машина с геометрическим дизайном в стиле внедорожника. При этом модель Jeep Compass 4xe получит увеличенный клиренс и бамперы со специальным защитным покрытием.

Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации подготовят в исполнении на 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 л.с. (650 км). Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году.

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