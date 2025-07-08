Самый крутой соперник Toyota RAV4 от Jeep получил необычное оснащение

Новый Jeep Compass 2026 модельного года стал долгожданным соперником Toyota RAV4 в сегменте недорогих кроссоверов. Самый крутой вариант модели в линейке получил необычное оснащение.

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Подробности про кроссовер Jeep Compass 4xe 2026 стали известны Carscoops. У долгожданного автомобиля в основе теперь использованы компоненты новых моделей Peugeot, Citroen и Opel на европейской платформе. Это создало определенные ограничения для оснащения.

Дело в том, что традиционный для моделей Jeep полный привод не будет доступен в бензиновой модификации кроссовера. Ожидается, что вариант 4xe будет оснащен гибридными или электрическими силовыми установками. Инсайдеры недавно сообщали про второй вариант.

Кроссовер Jeep Compass стал совсем другим автомобилем. Теперь это машина с геометрическим дизайном в стиле внедорожника. При этом модель Jeep Compass 4xe получит увеличенный клиренс и бамперы со специальным защитным покрытием.

Гибрид Jeep Compass 2026 предложат на 145 и 195 л.с. Электрические модификации подготовят в исполнении на 213 л.с. (запас хода 500 км) и 375 л.с. (650 км). Новый Compass 3 поколения должны начать производить уже в 2025 году.

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