Самый доступный кроссовер Tesla в новом дизайне показали до премьеры

Самый доступный кроссовер Tesla многие потенциальные покупатели ожидают увидеть после модернизации в скором времени. О новом дизайне Tesla Model Y разговоры идут все чаще, хотя официально производитель ничего не подтверждал. Один из вариантов дизайна машины показали в сети.

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В InsideEVs изобразили подобную машину в стиле Model 3. Все основные элементы авторы картинок выполнили в том же формате, что мы увидели у новой Tesla Model 3 2024 года.

В дизайне компактного электрического седана после рестайлинга произошли изменения: появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме бумеранга.

Максимальный запас хода новой Tesla Model 3 2024 модельного года в модификации Long Range составляет 629 км. С дисками на 18 дюймов запас хода Tesla Model 3 Long Range увеличивается до 678 км. Базовая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода.

По всей видимости, похожую программу изменений можно ожидать и для кроссовера. С другой стороны, компания пока ничего об этом не сообщала.

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