Самый доступный кроссовер Tesla показали в наиболее мощном исполнении

Новая Tesla Model Y 2025 года под внутренним названием Juniper уже поступила в продажу, хотя поправить дела компании не смогла. Самый доступный кроссовер Tesla после модернизации теперь показали в наиболее мощном исполнении, которое может стать популярным.

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Впервые новую Tesla Model Y Juniper Performance показывает CarSpyMedia. Мощный и быстрый электрический кроссовер проходит динамичные дорожные испытания на треке Нюрбургринг.

Очевидно, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Пока нельзя сказать, что модель Tesla Model Y Performance 2026 модельного года визуально отличается от стандартной машины. Но кузов оклеили камуфляжной пленкой. Возможно, это только кузов тестового прототипа.

Ожидается полноприводная силовая установка мощностью около 500 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3,5 с. Мощность моторов стандартной Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Toyota готовит новую недорогую модель спортивного сегмента.