Новую недорогую модель Toyota с известным именем уже показали дилерам
Toyota давно намекала на возвращение в производство известной модели Celica. Это недорогой автомобиль спортивного сегмента, который готовят в восьмом поколении. Долгожданную машину уже показали дилерам.
Детали про спортивное купе Toyota Celica 8 поколения, которое находится в разработке, сообщает Motor1. Стало известно, что автомобиль уже на очень глубокой стадии разработки.
Некоторым дилерам показали прототипы и варианты дизайна Toyota Celica 2027 модельного года (предварительная дата старта продаж). Отмечается, что любительские изображения, которые есть в сети, далеки от реального дизайна. В свою очередь, производитель пока никак не намекал на внешность спорткара. Секретность довольно высокая.
Кроме стандартного исполнения подготовят и более мощный и быстрый вариант. Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить более высокие характеристики и агрессивный дизайн.
Без малого 20 лет назад модель убрали из линейки. От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. По-видимому, новая Toyota Celica Mk8 не рассматривается на данный момент как электромобиль.
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