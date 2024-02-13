Самый доступный кроссовер Tesla не появится в 2024 году после обновления

Компания Tesla ответила на ожидания потенциальных покупателей, которые ожидали обновленный электрокар Model Y в 2024 году. Оказалось, что самый доступный кроссовер компании пока не будет проходить модернизацию.

Об этом сообщает Carscoops. Tesla официально подтвердила, что новый кроссовер Model Y в 2024 году ждать не стоит. Многие рассчитывали, что модель вскоре обновят в стиле недавней модернизации Model 3.

Новая Tesla Model 3 Standard Range RWD (задний привод) обладает увеличенным до 513 км запасом хода. Полноприводная Long Range AWD предлагает 629 км. Модернизированная быстрая зарядка позволяет восполнить 282 км запаса хода за 15 минут. Кроме того, у машины свежий дизайн.

В передней части появились новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появились новые фонари в форме клешни краба. Ранее многие автопроизводители взяли на вооружение похожий элемент.

Ожидалось, что новая Tesla Model Y после модернизации могла быть представлена в середине 2024 года. Точных подробностей не было, но предполагались изменения в дизайне и интерьере.

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