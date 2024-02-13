За несколько лет дорогие Jaguar и Audi превратились в бюджетники. Фото

Премиальные электромобили Audi e-tron quattro и Jaguar I-Pace за несколько лет на вторичном рынке сильно подешевели. Фактически, эти машины сравнялись в цене с бюджетными новинками электромобильного сегмента.

Об этом сообщает Carscoops. Это хорошие новости для покупателей, которые ищут выгодный электрокар премиального бренда. Но первые владельцы таких автомобилей теряют много денег при перепродаже.

За несколько лет некогда дорогой премиальный кроссовер Audi e-tron quattro потерял в цене – сегодня его можно купить дешевле нового Nissan Leaf. Тоже касается и Jaguar I-Pace. Интересно, что в свое время эти два премиальных кроссовера конкурировали друг с другом.

Оказалось, что сегодня на вторичке много предложений о продаже Audi e-tron quattro и Jaguar I-Pace дешевле 30 000 и даже 25 000 долларов. Это экземпляры возрастом четыре-пять лет.

Кроссовер Audi после появления на рынке в 2019 году стоил от 75 000 долларов. Диапазон цен на новый I-Pace – 70-80 тысяч. Таким образом, эти модели с пробегом уже подешевели примерно в три раза.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой электрический кроссовер Chevrolet.