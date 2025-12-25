Самый доступный кроссовер Skoda станет популярным: что о нем известно

Новая модель Skoda Epiq окажется самым доступным кроссовером чешского бренда в современной линейке. Это долгожданный автомобиль, который должен стать популярным.

Видео дня

Бюджетный электрокар Skoda Epiq уже рассекретили как предсерийный прототип. Разработка компактного автомобиля почти завершилась. На канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн модели Skoda. Получилось интересно, но заводской вариант выглядит по-другому.

Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний. Дизайн скрывали, однако серийная машина почти в точности повторит концепт.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про недорогую популярную модель Kia.