Популярная дешевая модель Kia стала лучше для 2026 года. Фото

Дешевый седан Kia K4 очень популярен у покупателей благодаря низкой цене и хорошему оснащению. Эффектный автомобиль стал еще лучше для 2026 года.

Это недорогой практичный автомобиль привычного формата. После Kia Sportage модель Kia K4 в США оказалась на втором месте по популярности среди всех машин корейского бренда. Carscoops рассказывает про небольшое обновление.

Изменения произошли в оснащении Kia K4. Производитель обновил отделку и расширил набор оборудования в некоторых комплектациях. Цена Kia K4 2026 модельного года теперь стартует с 22 190 долларов.

Соперник Toyota Corolla, который пришел на смену Kia Forte и Cerato, сохранил яркий дизайн. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный вид. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши.

В моторной линейке есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.).

