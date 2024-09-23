Самый доступный кроссовер Ford начали продавать в Украине. Фото

Компактный кроссовер Ford Puma – самым доступный автомобиль в сегменте от американского бренда. Обновленную модель ранее показали на официальных фото, а теперь начали продавать в Украине.

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Об этом стало известно благодаря информации на сайте Ford. После отмены маленького хэтчбека Ford Fiesta компактный кроссовер Puma 2024 станет самым дешевым автомобилем компании на глобальном рынке. А скоро в линейке появится электрическая модель Ford Puma EV.

Автомобиль получил немного переработанную переднюю часть с новыми фарами и бампером. На корме изменений произошло еще меньше. В целом рестайлинг получился очень осторожным.

Производитель изменил компоновку передней панели в салоне Ford Puma 2024 года. Там появился новый цифровой щиток приборов и увеличенный до 12 дюймов монитор информационно-развлекательного комплекса.

Новый Ford Puma купить в Украине можно с бензиновыми двигателями на 125 и 155 л.с. Цена кроссовера Ford – от 1 145 013 грн.

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