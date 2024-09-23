Эксперты назвали лучшие новые автомобили с низкими ценами
Цены на новые автомобили устраивают не всех, да и прайсы постоянно растут. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но в продаже еще есть недорогие новые модели – лучших из них назвали эксперты.
Эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили недорогих сегментов, которые можно купить в 2024 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и качества.
Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали модели с ценами до 25 000 долларов.
Лучшие автомобили Consumer Reports 2024 года:
- Buick Envista;
- Hyundai Elantra;
- Hyundai Venue;
- Kia Forte;
- Mazda 3;
- Nissan Kicks;
- Nissan Sentra;
- Subaru Impreza;
- Toyota Corolla.
Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди лучших машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, хэтчбеки и седаны.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую недорогую модель Kia.