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Эксперты назвали лучшие новые автомобили с низкими ценами

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Hyundai Elantra

Цены на новые автомобили устраивают не всех, да и прайсы постоянно растут. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но в продаже еще есть недорогие новые модели – лучших из них назвали эксперты.

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Эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили недорогих сегментов, которые можно купить в 2024 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и качества.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали модели с ценами до 25 000 долларов.

Buick Envista

Лучшие автомобили Consumer Reports 2024 года:

  • Buick Envista;
  • Hyundai Elantra;
  • Hyundai Venue;
  • Kia Forte;
  • Mazda 3;
  • Nissan Kicks;
  • Nissan Sentra;
  • Subaru Impreza;
  • Toyota Corolla.

Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди лучших машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, хэтчбеки и седаны.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят новую недорогую модель Kia.