Самый доступный кроссовер Acura построили на базе Honda Civic. Фото

Новая Acura ADX 2025 модельного года представлена официально как самый доступный кроссовер бренда. Фактически, в основе использована модель Honda Civic. Ближайшие родственники – кроссоверы HR-V и CR-V, однако новинка немного крупнее.

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О машине в подробностях сообщает Motor1. Дизайн выполнили в современном стиле Acura с геометричными резкими фарами и "бриллиантовой" решеткой спереди. В стандарте предусмотрены 18-дюймовые колесные диски, но можно выбрать и вариант на 19 дюймов.

Длина кузова – примерно 4,7 м. Интерьер рассчитан на пятерых. В движение новый кроссовер Acura ADX приводит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью около 200 л.с. В дальнейшем гамма наверняка будет расширена.

Оснащение Acura ADX 2025 включает панорамный люк, вентилируемые передние кресла с электроприводом, премиальную звуковую систему Bang & Olufsen с 15 динамиками, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, цифровой щиток приборов.

Уже в стандартном исполнении предусмотрен полный привод. Цена Acura ADX 2025 модельного года – чуть более 30 000 долларов. Среди соперников можно привести BMW X1 и Audi Q3 в базовых модификациях.

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