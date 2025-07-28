Видео дня
Лучшие за свои деньги: топ-10 современных кроссоверов от специалистов
Кроссоверы сегодня привлекают самое большое количество покупателей, а среди современных моделей популярность набирают электрические. Специалисты составили топ-10 таких машин, которые считают лучшими за свои деньги.
Эксперты WhatCar назвали лучшие электрокары 2025 года в сегменте кроссоверов. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен. При этом в списке доминируют недорогие модели.
Вдобавок здесь представлены разные машины для разных покупателей. Есть и компактные городские электрические кроссоверы, и более практичные автомобили для семьи.
Лучшие электрокроссоверы 2025 года:
- Kia EV3;
- Skoda Elroq;
- Renault 4;
- Smart #3;
- Renault Scenic;
- Genesis GV60;
- Smart #1;
- BMW iX3;
- Skoda Enyaq;
- Volvo EX30.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали самые дешевые кроссоверы 2025 года: это не электромобили, поэтому машины по-настоящему доступные.