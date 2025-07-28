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Лучшие за свои деньги: топ-10 современных кроссоверов от специалистов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
528
Skoda Elroq

Кроссоверы сегодня привлекают самое большое количество покупателей, а среди современных моделей популярность набирают электрические. Специалисты составили топ-10 таких машин, которые считают лучшими за свои деньги.

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Эксперты WhatCar назвали лучшие электрокары 2025 года в сегменте кроссоверов. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен. При этом в списке доминируют недорогие модели.

Вдобавок здесь представлены разные машины для разных покупателей. Есть и компактные городские электрические кроссоверы, и более практичные автомобили для семьи.

Renault 4 Savane 4x4

Лучшие электрокроссоверы 2025 года:

  1. Kia EV3;
  2. Skoda Elroq;
  3. Renault 4;
  4. Smart #3;
  5. Renault Scenic;
  6. Genesis GV60;
  7. Smart #1;
  8. BMW iX3;
  9. Skoda Enyaq;
  10. Volvo EX30.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали самые дешевые кроссоверы 2025 года: это не электромобили, поэтому машины по-настоящему доступные.