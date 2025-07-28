Лучшие за свои деньги: топ-10 современных кроссоверов от специалистов

Кроссоверы сегодня привлекают самое большое количество покупателей, а среди современных моделей популярность набирают электрические. Специалисты составили топ-10 таких машин, которые считают лучшими за свои деньги.

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Эксперты WhatCar назвали лучшие электрокары 2025 года в сегменте кроссоверов. Особенно удобно, что бензин таким машинам не нужен. При этом в списке доминируют недорогие модели.

Вдобавок здесь представлены разные машины для разных покупателей. Есть и компактные городские электрические кроссоверы, и более практичные автомобили для семьи.

Лучшие электрокроссоверы 2025 года:

Kia EV3; Skoda Elroq; Renault 4; Smart #3; Renault Scenic; Genesis GV60; Smart #1; BMW iX3; Skoda Enyaq; Volvo EX30.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали самые дешевые кроссоверы 2025 года: это не электромобили, поэтому машины по-настоящему доступные.