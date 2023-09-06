Самый дешевый ЗАЗ превратили в машину мечты по цене Mercedes. Фото

Горбатый ЗАЗ-965 – самая дешевая модель украинской компании. Сегодня б/у экземпляры продаются по 500 долларов. Однако преданный владелец вложил в свой ЗАЗ 60 000 евро – это цена нового Mercedes.

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О необычном автомобиле сообщает TopGir. Болгарский миллионер решил создать неповторимый ЗАЗ-965. У него получилось – другого такого просто не существует. Но у него может появиться новый владелец.

Состояние у машины отличное, однако в процессе реставрации транспортное средство не восстанавливали до первоначального состояния. Автомобиль существенно доработали: появился кастомный цвет кузова, необычные колеса на низкопрофильной резине и очень дорогая отделка салона.

Хромированные элементы создавали в Канаде, а на отделку интерьера пустили шкуры 16 коров. Установили 600-ваттную аудиосистему JBL. За 8 лет тюнинга в проект вложили 60 000 евро.

Теперь владелец решил продать уникальный Запорожец всего за 35 000 долларов. Это немного в сравнении с затраченными на постройку средствами, однако на рынке приходится конкурировать с намного более дешевыми ЗАЗ-965.

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