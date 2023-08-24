В Украине показали интерьер новой дешевой Таврии. Фото
Украинский дизайнер Роман Прядко показал интерьер новой Tavria Nova – фантазийного преемника дешевой модели ЗАЗ Таврия. Проект художник разработал самостоятельно и поделился им в сети.
Изображения опубликованы на странице в Facebook. Фото, которые показал автор, – рендеры, намекающие на то, каким мог быть салон ЗАЗ Таврия, если бы современная дешевая модель производилась в Украине. Дизайнер использовал современные тенденции автомобильного дизайна и яркие цвета в отделке.
В центре передней панели возвышается крупный монитор мультимедийной системы. На нем – меню с приложениями и виджетами. Значит, автор предполагает интеграцию с сервисами Apple CarPlay и Android Auto – очень современно.
Ниже на центральном тоннеле мы видим селектор автоматической КПП и шайбу выбора режимов езды (или для навигации внутри меню). В то же время от цифрового щитка приборов решено отказаться, чтобы сохранить низкую цену на автомобиль.
Результат получился интересный. Однако планов о производстве новых моделей ЗАЗ в Украине нет.
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