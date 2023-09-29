Самый дешевый Toyota Land Cruiser 2024 года: что известно о внедорожнике сейчас

После премьеры нового Toyota Land Cruiser 250, который пришел на смену Prado, японская компания заинтриговала появлением еще двух новинок в линейке. Особенно интересен компактный внедорожник, который, как ожидалось, станет самой дешевой моделью Land Cruiser.

Машину могут назвать Toyota Land Hopper, сообщает Motor1. Но информация пока не получила подтверждения. Однако известно, что такое название недавно зарегистрировали в Японии как товарный знак. Серийный вариант станет преемником Toyota FJ Cruiser.

Информации о внешности пока нет (за исключением фото низкого качества). Ранее сторонние дизайнеры использовали внешность нового Toyota LC 250. Но применили его брутальную стилистику в компактном кузове. Возможно, серийный вариант будет напоминать такую машину. Автомобиль сохранит рамную конструкцию.

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Но автопроизводитель готовит еще одну модель в линейке. Второй кроссовер – длинный и довольно приземистый SUV. Машина будет ориентирована на комфорт и вместительность. Возможно, это большой семейный кроссовер. Но его тоже наверняка выполнят в грубоватом стиле с отсылками к знаменитым внедорожникам.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре. Непосредственно новая Toyota Land Hopper получит бензиновые и гибридные моторы. Машину могут показать до конца 2023 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом кроссовере Toyota, который получил экономичную силовую установку.