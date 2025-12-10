Самый дешевый седан Mercedes показали в долгожданном исполнении

Новый Mercedes CLA 3 поколения рассекретили официально, но сперва как электромобиль. Теперь машину показали в долгожданном бензиновом исполнении – это самый дешевый седан немецкой компании.

Autogefühl показал, как выглядит самый дешевый CLA. Модель Mercedes-Benz со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину. От электрокара бензиновый автомобиль отличается разве что настоящей передней решеткой с вентиляционными отверстиями.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе "мягкой" гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – чкть менее 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

