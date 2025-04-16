Самый дешевый седан Lexus впервые показали официально. Фото

Lexus ES, который на данный момент является самым дешевым седаном японского бренда, недавно рассекретили после плановой модернизации. Теперь производитель впервые показал модель следующего поколения до премьеры.

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Заранее было известно, что новый Lexus ES 8 поколения готовят к дебюту. По информации Motor1, началась тизерная кампания в преддверии премьеры автомобиля в рамках Автошоу в Шанхае 23 апреля.

Производитель показал несколько интригующих изображений. Очевидно, что дизайн седана Lexus ES 2026 модельного года станет современнее. Однако детали пока трудно разглядеть.

Тем не менее, силуэт модели Lexus станет динамичнее. А сзади появится длинная горизонтальная полоса фонарей на модный манер. Ожидается, что новинку опять построили на основе Toyota Camry.

Известно, что производитель запатентовал индексы ES350h, ES350e и ES500e. Вероятно, новый ES могут представить как автомобиль с несколькими гибридными модификациями разной степени электрификации.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, специалисты назвали самые экономичные гибридные автомобили.