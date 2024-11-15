Самый дешевый седан Lexus полностью рассекретили до премьеры

Популярная модель Lexus ES на пару с компактным IS делит позицию самого дешевого седана премиального японского бренда. Автомобиль на базе Toyota Camry прошел модернизацию для 2025 года, его уже рассекретили в сети до премьеры.

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Дебют седана Lexus ES 2025 состоится совсем скоро. Но уже есть возможность ознакомиться с дизайном модели. В ходе рестайлинга дизайнеры сохранили узнаваемые черты, но обновили светотехнику и бамперы. Фото публикует Carscoops.

Изменения произойдут и в салоне Lexus ES. Там установят увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса. Также появится крупный цифровой щиток приборов.

Полностью новый Lexus ES на базе Toyota Camry XV80 появится еще позже и фактически станет ее премиальным вариантом с улучшенным оснащением и более высоким позиционированием. Но до тех пор покупателям придется довольствоваться обновленной актуальной моделью.

Известно, что производитель запатентовал индексы ES350h, ES350e и ES500e. Вероятно, новый ES могут представить как гибрид, так и электрокар.

Цена Lexus ES в 2024 году – около 40 000 долларов, не так много для премиального сегмента. Скорее всего, цена не изменится после модернизации.

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