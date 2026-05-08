Самый дешевый кроссовер Skoda показали вживую до премьеры

Бюджетная модель Skoda Epiq 2027 года – самый дешевый кроссовер чешской компании нового поколения. Премьера автомобиля приближается, но его уже показали вживую.

Видео дня

Компактный кроссовер показали на дороге в ходе испытаний предсерийного прототипа. Carscoops рассказывает про новую Skoda Epiq 2027 модельного года с почти готовым дизайном. Производитель подготовил специальную маскировку, которая скрывает мелкие детали стиля.

Производитель готовит официальную премьеру электрического кроссовера Skoda Epiq до конца мая 2026 года. Электромобиль Skoda Epiq – самый доступный EV чешской компании.

В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который уже дебютировал. Запас хода Skoda Epiq в топовом исполнении превысит 400 км.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ценой около 26 000 евро (114 л.с., 315 км в базовом исполнении).

OBOZ.UA ранее рассказывал про мощный и быстрый электромобиль Opel.