Самый дешевый кроссовер Porsche всех удивит: что о нем известно

Модель Porsche Macan известна как самый дешевый кроссовер немецкого бренда. Но история этого автомобиля подошла к концу с дебютом электрокара Macan EV. Этот сегмент не оправдал надежд, поэтому производитель готовит удивительную новинку с ДВС.

Подробности стали известны Motor1. Пока нет точной информации, что на рынок автомобиль вернется как Macan с двигателями внутреннего сгорания. На данный момент проект известен под внутренним названием Porsche M1.

Из-за того, что сегмент дорогих электромобилей сжимается, производителю необходимо быстро выполнить работу над ошибками. По этой причине в качестве основы для новой модели решили выбрать кроссовер Audi Q5.

Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Однако теперь машину построили на новой переднеприводной платформе Premium Platform Combustion (PPC).

Разумеется, Audi также предлагает фирменную полноприводную трансмиссию Quattro Ultra. Скорее всего, она будет и у преемника Macan, который появится примерно через два года. Интересно, решат ли предлагать для модели базовые исполнения с передним приводом.

